Фестиваль ARTLIFE FEST стартует в «Манеже» 25 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Центральный выставочный зал «Манеж» с 25 по 31 октября приглашает горожан на Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST. Тема фестиваля — «Путь новой реальности».

Форум объединит на площадке знаменитых художников из 23 стран: России, Китая, Тайваня, Греции, Турции, США, Австралии, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Таиланда, Колумбии, Польши, Ирана, Индии, Египта, Сингапура, Словакии и Филиппин.

Посетители смогут увидеть эксклюзивную экспозицию картин известных современных художников со всего мира, поучаствовать в мастер-классах и перенять опыт художников, послушать авторские лекции экспертов в области современного искусства.

Центральная экспозиция включает 400 картин в разных техниках — от традиционных пастели и акварели до смелых экспериментов с материалами.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Манежа».

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино зовет горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии». Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В честь праздника в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.