Биологический музей пригласил на программу «Экзотикум»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени К. А. Тимирязева 31 октября приглашает москвичей и гостей города на познавательную программу «Экзотикум». Здесь можно поближе познакомиться с удивительным миром экзотических домашних питомцев.

В программе праздника: зооакадемия, экспонаты из собрания Биомузея, которые нужно будет рассмотреть с помощью микроскопов, биологический квест, хищные растения. Специалисты музея и Мосприроды проведут мастер-классы. Для самой юной аудитории покажут спектакль теневого театра по сказке «Айболит». Пройдут познавательные лекции о змеях и экзотических паразитах, которые могут встретиться в путешествиях.

Затем всех гостей ждут живые экзотические питомцы: лягушки, змеи, пауки, мокрицы, палочники, кивсяки, скорпионы и тараканы. Их владельцы расскажут о характере и привычках своих любимцев, поделятся информацией об условиях содержания.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино зовет горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии». Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В честь праздника в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.