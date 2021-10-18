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Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в лектории музея «Гараж»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в лектории музея «Гараж»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с32 Карта всех событий

Музей «Гараж» с 22 по 31 октября приглашает москвичей и гостей города на программу международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival.

В лектории музея пройдут показы национального конкурса shnit, встречи с режиссерами, закрытие фестиваля и награждение победителей. В жюри национального конкурса вошли продюсер Янна Буряк, режиссер Иван Соснин и глава Европейского питчинга короткого метра Жюли Марне.

Для национального конкурса Made in Russia сформированы три программы из 16 фильмов. Среди них — участник «Артдокфеста» «АльфаРомео» Радика Рахимова, призер «Кинотавра» «Герой» Сони Райзман, «Руки» Кати Скакун, экранизация прозы Евгении Некрасовой. Показы пройдут с участием авторов фильмов.

Кроме того, здесь будут показаны четыре программы международного конкурса, куда вошел 21 короткометражный фильм.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Сеть кинотеатров «Москино» с 24 по 31 октября покажет программы международного фестиваля короткого метра shnit. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Космос».

А кинотеатр «Иллюзион» с 22 по 24 октября станет площадкой Международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Программа включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино.

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