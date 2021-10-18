Депутат поддержал планы увеличения максимального размера пособия по уходу за ребенком

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Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал планируемое увеличение в России максимального размера пособия по уходу за ребенком с февраля 2022 года. Он отметил, что это хорошее решение.

— Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счет дополнительной поддержки государства, — уточнил он в комментарии RT.

Он добавил, что такое решение повышает уровень жизни и мотивирует на увеличение количества детей в семьях.

Ранее стало известно, что в России с февраля 2022 года намерены увеличить максимальный размер пособия по уходу за ребенком, оно будет составлять 31 282 рубля. В настоящее время максимальный размер такого пособия составляет 29,6 тысячи рублей.

Для расширения пособия российским семьям будет выделено 169,5 миллиарда рублей.

Также стало известно, что заработная плата бюджетников в столице вырастет на 4,8 процента в следующем году.