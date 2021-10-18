Психолог объяснил опасность высоких заработков в киберспорте

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Большие деньги в киберспорте, как и в любом другом виде, могут лишить человека мотивации, если он сможет позволить себе все, о чем мечтал. Такое заявление сделал спортивный психолог Евгений Фомин.

— Большие деньги — это одно из главных испытаний, которое должны преодолеть профессиональные спортсмены, — отметил специалист в комментарии «360».

Он пояснил, что когда человек получает большие деньги, он начинает удовлетворять свои потребности, покупать все, о чем мечтал. Но со временем список желаний заканчивается и человек теряет мотивацию, не понимает, зачем ему дальше заниматься своей профессией.

Психологтакже отметил, что вопрос о том, какие последствия может вызвать конкретно увлечение киберспортом, пока не изучен. По его словам, это довольно специфичный вид спорта, где люди замкнуты в пределах либо своей команды, либо собственной личности, что может привести к потере социальныхи коммуникативных навыков.

Ранее стало известно, что российско-украинская команда игроков Team Spirit ранее одержала победу на международных соревнованиях по Dota 2, обыграв в финале соперников из Китая, передает «Царьград».Игроки получат выигрыш в размере 18,2 миллиона долларов.

До этого в «КиберШколе» прошел «День ИТ- знаний -2021».