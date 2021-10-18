Грузовик насмерть сбил мужчину на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 1-я Фрезерная улица, 9 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого погиб человек. Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Тело погибшего мужчины обнаружили около двух часов на тротуаре рядом с домом 2 на 1-й Фрезерной улице. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось понять, что именно произошло.

— Мужчину зацепил движущийся грузовой автомобиль, который с места происшествия уехал. В настоящее время водитель грузовика разыскивается, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что погибший мужчина 1973 года рождения. Он является местным жителем.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами. Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.