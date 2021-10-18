СК возбудил уголовное дело в отношении торговца поддельными сертификатами о вакцинации

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Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя столицы, который подозревается в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, обвиняемый решил заработать денег посредством продажи фальшивых сертификатов о вакцинации. В начале октября он подыскал себе клиента. За определенную плату злоумышленник передал фальшивый сертификат в бумажной и электронной форме. Сделка состоялась недалеко от улицы Маросейки. Примечательно, что заказчик не проходил процедуру вакцинации.

— В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключила Иванова.

До этого в Росздравнадзоре сообщили, что в Подмосковье выявили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и вносила фиктивные сведения о вакцинации в Единый портал госуслуг.

По предварительным данным, преступная группа состояла из двух медработников, которые работали в одной из подмосковных больниц и непосредственно вносили фиктивные сведения о вакцинации в систему, и шести посредников. Последние находили клиентов через интернет, которые хотели купить сертификат о вакцинации, не делая при этом прививку от коронавируса.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».