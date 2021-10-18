Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителей столицы предупредили о штрафе за спущенные маски в общественном транспорте

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Жителей столицы предупредили о штрафе за спущенные маски в общественном транспорте
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили, что столичные контролеры выписывают штрафы за спущенные на подбородок защитные маски во время нахождения в общественном городском транспорте. Об этом заявил в понедельник, 18 октября, руководитель московского главного контрольного управления (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что штраф за такое нарушение составляет пять тысяч рублей.

— Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания, — уточнил руководитель ГКУ.

Также в беседе с РИА Новости Владислав Султанов заключил, что число контролеров в столичном метрополитене увеличат на 50 процентов.

Жителей столицы предупредили о штрафе за спущенные маски в общественном транспорте

Ранее в Telegram-канале оперштаба Москвы сообщили, что медики столицы вылечили от коронавируса 3237 человек за последние 24 часа.

Таким образом, всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 536 156 человек.

Читайте также:
маскиШтрафыТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте