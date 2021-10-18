Жителей столицы предупредили о штрафе за спущенные маски в общественном транспорте

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили, что столичные контролеры выписывают штрафы за спущенные на подбородок защитные маски во время нахождения в общественном городском транспорте. Об этом заявил в понедельник, 18 октября, руководитель московского главного контрольного управления (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что штраф за такое нарушение составляет пять тысяч рублей.

— Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания, — уточнил руководитель ГКУ.

Также в беседе с РИА Новости Владислав Султанов заключил, что число контролеров в столичном метрополитене увеличат на 50 процентов.

Ранее в Telegram-канале оперштаба Москвы сообщили, что медики столицы вылечили от коронавируса 3237 человек за последние 24 часа.

Таким образом, всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 536 156 человек.