Экономист оценила возможности России по экспорту вакцин

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Россия может нарастить экспорт вакцин вдвое и даже втрое, однако на этом пути стоят бюрократические и идеологические препятствия для регистрации — например, в Евросоюзе. Такое заявление сделала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По словам Мильчаковой, экспорт вакцин — безусловно, положительное явление в том контексте, что это позволяет постепенно создавать имидж России на мировом рынке не только как экспортера углеводородов и сырья. Однако принципиальное влияние объем экспорта вакцин на российский бюджет и его доходы не окажет. Доля вакцин в общем объеме российского экспорта составляет всего 0,27 процента.

— Теоретически Россия могла бы нарастить экспорт вакцин вдвое и даже втрое, если бы не бюрократические и идеологические препятствия для регистрации — например, в Евросоюзе, а также если бы не «вакцинный национализм». Например, дружественный России Китай пока не спешит пускать на свой рынок вакцины российского производства, да и мы сами тоже не спешим допускать на рынок иностранные вакцины, — отметила она в комментарии ФАН.

Разработанная и произведенная в России вакцина «Спутник V»в настоящее время экспортируется более чем в 70 стран мира.

До этого фармкомпании США начали обсуждать производство «Спутник V» для экспорта.