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Фармкомпании США начали обсуждать производство «Спутника V» для экспорта

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Фармкомпании США начали обсуждать производство «Спутника V» для экспорта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экспорта в другие государства. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, данную возможность обсуждали накануне с представителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны, — отметил Родзянко.

Он также подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры с американскими компаниями по производству «Спутника V», пишет РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «Эпиваккороны-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

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