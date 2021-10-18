Названы наиболее бюджетные курорты в России осенью 2021 года

Фото: Pixabay

Этой осенью самым популярным внутренним направлением отдыха в России стал Адлер, а наиболее дорогим — Ялта. Об этом сообщили в сервисе Travelata в понедельник, 18 октября.

— В среднем осенью российские туристы платили за пакетные туры на курорты своей страны 37 000 рублей. При этом значительная часть туристов отдыхала в отелях 3* и без питания, — говорится в сообщении.

В этом сезоне список направлений внутри страны среди россиян возглавил Адлер. На втором месте оказалась Анапа, а тройку замыкает Красная поляна.

Спросом среди соотечественников также пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Калининград и Геленджик. На оставшиеся направления при этом приходится 24 процента поездок.

Средний чек осенью в Ялте составил 58 тысяч рублей. На три тысячи меньше обойдется отдых в Алуште, а поездка в Сочи, в среднем, потребует наличия 50 тысяч рублей.

Путевка в Геленджик, как правило, стоила 34 тысячи рублей, отдых в Калининграде — 27 тысяч рублей, а тур в Санкт-Петербург — примерно 24 тысячи рублей. При этом одному туристу удалось за 6026 рублей улететь на три ночи в Дагомыс в гостевой дом без питания.

Всего один процент россиян приобрел туры с пятизвездочными отелями. Почти половина отдыхающих осенью в России бронировала трехзвездочные отели, а в пансионатах и санаториях остановились семь процентов людей.