Волонтеров обучат работе с объектами культурного наследия в Подмосковье

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Около 100 активистов Подмосковья пройдут обучение в школе волонтеров наследия, в программу входят теоретические и практические занятия по объектам культурного наследия. Об этом рассказала председатель московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алла Громинова.

Обучение могут пройти все желающие старше 18 лет. На сегодняшний день сертификаты получил 21 человек, сообщает РИАМО.

Она отметила, что для участия в программе нужно подать заявку на сайте «Добровольцы России». В Московской области занятия проводятся на базе Абрамцевского художественно-промышленного колледжа до 31 октября. Практические занятия включают в себя работу по металлу, дереву и камню.

Проект «Волонтеры культуры» работает в РФ с 2019 года, обучение реставрационному мастерству ведется уже в 20 субъектах. За этот период обучение прошли 5,6 тысячи человек.

До этого москвичам рассказали о реставрации старинного дома на Погодинской улице.