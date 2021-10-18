Геннадий Онищенко прокомментировал съемки художественного фильма в космосе

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Геннадий Онищенко заявил что тема фильма «Вызов» вполне жизненная, а вот идея снимать главные сцены в космосе не самая удачная.

— Очень рад, что эта история закончилась благополучно, слава богу, все вернулись на Землю, и все прошло на удивление удачно, в том числе посадка. Но с точки зрения медицины — это жесточайший эксперимент над участниками, которые не являются профессиональными космонавтами, в том числе над молодой женщиной, матерью двоих детей, — отметил он в комментарии ФАН.

Онищенко напомнил, что советские и российские женщины-космонавты, летавшие на орбиту, — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова — проходили длительную и очень серьезную предполетную подготовку. А члены съемочной киногруппы готовились к полету всего четыре месяца.

Он пожелал всей киногруппе скорейшего восстановления после такой серьезной нагрузки на организм.

Теперь киноэкипажу предстоит курс реабилитации в Звездном городке.

До этого актриса Юлия Пересильд рассказала о реабилитации после возвращения с МКС.