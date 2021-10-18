СК возбудил уголовное дело после отравления 42 учеников школы в Клину

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Клин Карта всех событий

В Клину по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое отравление школьников. В свою очередь в Следственном комитете заявили, что возбудили уголовное дело после пищевого отравления 42 учащихся. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой, в ходе ведомственной проверки установлено, что 15 октября 42 ребенка обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления.

— На объектах инвентаря и устройствах для приготовления пищи обнаружены астровирусы и ротавирусы, которые могли попасть туда как на объекте-носителе (заболевшем), так и принесены на руках и одежде, — рассказала Врадий.

Видео: Прокуратура Московской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

15 октября учащимся школы в Клину потребовалась медицинская помощь. Их доставили в больницу с признаками пищевого отравления. Четверо детей до сих пор остаются на стационарном лечении.

16 октября сообщалось, что СК устроил проверку после отравления, на которое пожаловались 20 учащихся одной из школ города Клина. Следователи запросили документацию и опросили должностных лиц.

Роспотребнадзор направил на экспертизу образцы продуктов, которые дети употребили в пищу. Проверку по факту отравления также инициировали и в прокуратуре Московской области.