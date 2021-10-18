Итоги года работы общегородского благотворительного сервиса подвели в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Общегородской благотворительный сервис на официальном сайте мэра Москвы 16 октября отметил первый день рождения. За это время к нему присоединились 55 организаций, поддерживающих детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями и в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных. На онлайн-встрече участников проекта и заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной в понедельник, 18 октября, были подведены итоги работы сервиса за год.

Уточняется, что за указанный период жители Москвы совершили более 30 тысяч пожертвований.

— Наши подопечные — дети со сложными генетическими заболеваниями, а также ребята, которые перенесли операцию по трансплантации печени или только готовятся к ней. Бывают ситуации, когда нужна экстренная помощь, а времени для адресного сбора денег нет. Например, необходимо срочно купить лекарство перед отъездом ребенка домой, в другой город. С такими внезапными задачами и помогает справиться постоянный сбор средств в благотворительном сервисе, — отметила директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

При этом сервис помогает и бездомным животным. Участники собирают денежные средства на медицинское обслуживание, строительство центров поддержки питомцев и многие другие нужды. Директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина уточнила, что помогать собакам и кошкам можно по-разному — «стать волонтером, забрать питомца домой из приюта или поддержать зоозащитные фонды финансово».

Директор по развитию фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» Екатерина Милова заключила, что благодаря благотворительному сервису люди в целом узнают о существовании и работе тех или иных учреждений.

Международный день белой трости отметили 15 октября. Эта трость — символ незрячих людей, которые с ее помощью могут безопасно передвигаться по городу. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают людям с инвалидностью по зрению полноценно жить, не испытывая проблем с трудоустройством, ресурсами и досугом.