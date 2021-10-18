Краповые береты объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний

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Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керима сняли с испытаний на получение крапового берета без какого-либо конфликта. Об этом заявил создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк в понедельник, 18 октября.

— Драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит, — рассказал он.

Испытания, по его словам, проводят те, кто сам сдавал на берет. Они никому не дадут получить его «на халяву», так как это дело чести, заверил Лысюк.

Родственник Кадырова, как уточнил военный, сошел на марш-броске. Между инструкторами и представителями Чечни не возникало никаких конфликтов, подчеркнул он.

На кадрах из интернета со стрельбой инструкторы разряжали оружие участников, сошедших с маршрута, приводит слова Лысюка News.ru.

17 октября журналист «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» якобы произошел скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет жульничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.

18 октября в Росгвардии опровергли информацию о драках и выяснении отношений во время испытаний на Ставрополье. Это было просто выражение эмоций, а в конце победил сильнейший, подчеркнул представитель ведомства.