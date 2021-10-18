Смертельное ДТП с участием шести машин произошло на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 13-й километр Карта всех событий

Шесть автомобилей столкнулись на 13-ом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) около Кузьминского лесопарка. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

По предварительным данным, в дорожной аварии один человек погиб, а еще один получил травмы.

В настоящий момент на место происшествия сотрудники уточняют причины и обстоятельства ДТП.

Из-за столкновения транспортное движение по внутренней стороне магистрали затруднено на три километра. В районе дорожной аварии поезд машин осуществляется по трем полосам из пяти.

— Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП, — говорится в сообщении инспекции.

Также в понедельник, 18 октября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что на внешней стороне 46-го километра МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Авария произошла на участке автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.

В четверг, 14 октября, стало известно, что сотрудники ГИБДД по столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресечено.