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Пять машин столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Пять машин столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 46-го километра МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла на участке автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.

Пять машин столкнулись на 46-м километре внешней стороны МКАДФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— По возможности, выбирайте пути объезда. Движение в районе аварии затруднено, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрирован 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще восемь погибли.

Наиболее распространенные виды ДТП по итогам девяти месяцев — столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.

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