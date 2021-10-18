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Блогер Саша Спилберг впервые вышла на связь с поклонниками после исчезновения

Дарья Чентаева

Общество
Блогер Саша Спилберг впервые вышла на связь с поклонниками после исчезновения
Фото: instagram.com/sashaspilberg

Известный российский блогер Саша Спилберг внезапно пропала несколько дней назад. В понедельник, 18 октября, она вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и оставила им короткое сообщение.

Девушку искали не только пользователи Сети, но и менеджер. Представитель блогера рассказала, что Спилберг не отвечает на сообщения. Взволнованные подписчики оставили сотни комментариев под ее постом.

Блогер Саша Спилберг впервые вышла на связь с поклонниками после исчезновенияФото: https://www.instagram.com/sashaspilberg/?hl=ru

— Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений… — написала Саша Спилберг в Stories на странице в Instagram.

15 октября менеджер Спилберг сообщила о ее исчезновении. По словам представительницы девушки, блогер не выходила на связь три дня.

Многие поклонники блогера предположили, что эта история — продуманный пиар-ход для привлечения внимания. Так как сразу после исчезновения ее бойфренд в своем блоге разместил ссылку на фото, на которых Спилберг позировала в окружении своих коллег. Вместе они презентовали новый медиапроект.

В свою очередь отец девушки Александр Балковский сообщил, что удалось найти автомобиль и телефон пропавшей дочери.

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