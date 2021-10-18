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Сенат Чехии призвал снять полномочия президента с Милоша Земана

Иван Юминов

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Сенат Чехии призвал снять полномочия президента с Милоша Земана
Фото: Администрация президента РФ

Сенат парламента Чехии должен инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана. Об этом заявил спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил в понедельник, 18 октября.

— Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 Конституции, — рассказал политик.

Существует лишь небольшая вероятность того, что глава государства сможет вернуться в ближайшие недели к работе, добавил Выстрчил. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.

Представители руководства сената встретятся с председателями парламентских партий во вторник, 19 октября. Они планируют обсудить процесс передачи полномочий президента, отмечает Mlada fronta Dnes.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

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