Президента Чехии Земана госпитализировали после встречи с премьер-министром страны

Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По данным канала, Земан был госпитализирован из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля.

— Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана, — цитирует сообщение канала РИА Новости.

77-летний Милош Земан находится в центре внимания чешской общественности, так как в ближайшее время ему предстоит принять участие в формировании нового состава правительства страны. 8–9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, в которых победила партийная коалиция «Вместе».

В сентябре этого года Милош Земан уже попадал в больницу. Тогда сообщалось, что врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

В июне сообщалось, что сенат Чехии планирует инициировать импичмент Милоша Земана. До этого группа чешских парламентариев заявила, что Земан мог озвучить засекреченные данные в телеобращении 25 апреля по делу о взрывах во Врбетице. Позднее Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.