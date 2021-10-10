Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президента Чехии Земана госпитализировали после встречи с премьер-министром страны

Илья Ашуров

В мире
Президента Чехии Земана госпитализировали после встречи с премьер-министром страны
Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По данным канала, Земан был госпитализирован из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля.

— Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана, — цитирует сообщение канала РИА Новости.

77-летний Милош Земан находится в центре внимания чешской общественности, так как в ближайшее время ему предстоит принять участие в формировании нового состава правительства страны. 8–9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, в которых победила партийная коалиция «Вместе».

В сентябре этого года Милош Земан уже попадал в больницу. Тогда сообщалось, что врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

В июне сообщалось, что сенат Чехии планирует инициировать импичмент Милоша Земана. До этого группа чешских парламентариев заявила, что Земан мог озвучить засекреченные данные в телеобращении 25 апреля по делу о взрывах во Врбетице. Позднее Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.

Читайте также:
госпитализацияМилош ЗеманЧехия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Все мнения
О проекте