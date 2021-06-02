Сенат Чехии планирует инициировать импичмент Милоша Земана

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Сенат Чехии обсудит вопрос о том, что Милош Земан не может занимать пост президента страны. Об этом заявил глава сената Павел Фишер в своем Twitter-аккаунте в среду, 2 июня.

По его словам, обсуждение будет проводиться на следующей неделе.

— Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента республики. Мы исходим из статьи 66 конституции, — написал Фишер.

Ранее группа чешских парламентариев заявила, что Земан мог озвучить засекреченные данные в телеобращении 25 апреля по делу о Врбетице. Позднее Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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