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Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Михаил Алимов

В мире
Президент Чехии Милош Земан попал в больницу
Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан доставлен в больницу. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.

Это произошло около двух часов назад, рассказала она. Подробностей о случившемся пока нет, передает РИА Новости.

Милош Земан управляет Чехией с 2013 года. Ему 76 лет.

В июне сообщалось, что Сенат Чехии планирует инициировать импичмент Милоша Земана. До этого группа чешских парламентариев заявила, что Земан мог озвучить засекреченные данные в телеобращении 25 апреля по делу о взрывах во Врбетице. Позднее Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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