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Локдаун на четыре недели введут в Латвии из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Локдаун на четыре недели введут в Латвии из-за COVID-19
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

С целью ограничения распространения коронавируса в Латвии будет введен жесткий локдаун длительностью четыре недели. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш в понедельник, 18 октября.

— С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун, — рассказал политик.

В рамках ограничений будут закрыты большинство магазинов, а также развлекательные и учебные заведения, уточнил Кариньш. Решение предстоит утвердить правительству, отмечает LSM.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

15 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с COVID-19 в стране остается непростой. Она также отметила нецелесообразность подобной меры, так как она крайне негативно отразится на людях и стране в целом.

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