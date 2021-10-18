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В столичных аэропортах задержали и отменили 30 рейсов

Виктория Сикерина

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В столичных аэропортах задержали и отменили 30 рейсов
Фото: Pexels
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. ТуполеваКарта всех событий

В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внуково четыре вылета отменили, а два — задержали. В Домодедове три воздушных судна так и не отправились в пункт назначения, а пять самолетов вылетели с задержкой.

Больше всего рейсов отменили и задержали в Шереметьеве — 10 и шесть соответственно.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В воскресенье, 17 октября, в законную силу вступил приказ МВД РФ, который вносит изменения в правила вывоза детей за границу.

Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд ребенка из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

До этого опекуны могли указывать только те даты и страны, в которые можно вывозить ребенка.

Также аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса.

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