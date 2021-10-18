Премьеру обновленного мультфильма «Ну, погоди!» запланировали на декабрь 2021 года

Кадр из мультфильма «Ну, погоди» (1969)

Премьера перезапуска популярного советского мультфильма «Ну, погоди!» предварительно запланирована на декабрь текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

— Премьера перезапуска мультсериала запланирована на декабрь 2021 года, однако это предварительная дата, а не утвержденная, — заявили в учреждении.

В обновленном мультипликационном сериале Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца, а Гарик Харламов — Волка.

Работу над перезапуском известного мультфильма начали в 2020 году. Новая версия сохранит в себе советские традиции и одновременно предложит современное прочтение истории любимых с детства героев.

Анимационный сериал выполнят в 3D технике, а также введут в сюжет новых персонажей: барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.

ТАСС со ссылкой на «Союзмультфильм» добавило, что в настоящий момент запланирован выход 52 обновленных серий.

Также студия Animaccord и группа компаний Zapomni представят премьеру киноконцерта «Маша и Медведь». Первые показы в сопровождении симфонического оркестра и солистов пройдут в Московском Доме музыки 31 октября.

Организаторы отметили, что мультконцерт «Маша и Медведь» — это возможность погрузиться во вселенную популярного мультсериала и узнать захватывающую историю дружбы главных героев, пересмотреть самые яркие моменты из хроник леса.