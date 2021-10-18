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Пропавшую в Вологде девятилетнюю школьницу нашли мертвой

Юлия Курганова

Происшествия
Пропавшую в Вологде девятилетнюю школьницу нашли мертвой
Фото: moscow-live

Девятилетнюю девочку, которая пропала в Вологде в субботу, 16 октября, нашли мертвой. Об этом сообщается в понедельник, 18 октября, на сайте регионального управления МЧС.

— Пропавшая 2012 года рождения найдена погибшей по адресу: город Вологда, Долгий переулок, дом № 8. Обстоятельства устанавливаются, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным канала Telegram-канал 112, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью. После этого были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка обнаружили в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительным данным, девочку заманила к себе и убила 40-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

вологда.MOV / Видео: Telegram-канал 112

Пропавшего под Воронежем трехлетнего мальчика нашли живым. Трехлетний ребенок, который пропал 2 октября в селе Владимировка под Воронежем, оказался жив. В поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры и местные жители.

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