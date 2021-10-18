Полиция задержала подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде

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Полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщает в понедельник, 18 октября, Telegram-канал Mash.

Женщину, с которой девятилетнюю школьницу видели в последний раз, задержали при попытке уехать из Вологды. Ее вычислили по камерам. Женщина шла вместе с девочкой и ее подругой из магазина. По предварительной информации, правоохранители сняли предполагаемую убийцу с поезда в Карелии.

В доме, где нашли тело девочки, продолжает работать полиция. Люди, стихийно собравшиеся у подъезда, не расходятся.

вологда.MOV / Видео: Telegram-канал 112

Ребенок пропал в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Известно, что подозреваемую в убийстве ребенка ранее судили за нецензурную брань в общественном месте. Она также состоит на учете в психоневрологическом диспансере.