Диетолог озвучила, в каком случае обжорство может привести к нездоровой худобе

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Когда человек, как ему кажется, нормально питается и при этом имеет недостаток массы тела, на самом деле он недоедает либо лишь выполняет свою суточную калорийность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН Дарья Русакова.

— Россиян, которые имеют повышенный обмен веществ, не так много на самом деле. В основном это люди молодого возраста. Потому что после 40 лет они, как правило, достигают нормальной массы тела, даже если у них дефицит. То есть гормональный фон так перестраивается, и если человек привык много есть, то может уже появиться избыток веса, — пояснила диетолог.

По словам Дарьи Русаковой, тяжело набирают вес и люди после операций на желудке, кишечнике, у которых нарушены обменные процессы. Также это россияне с хроническими заболеваниями ЖКТ. Как уточнила собеседница «ВМ», проблемы с набором веса могут возникнуть из-за уровня гормонов. Такое чаще всего встречается у мужчин с повышенным тестостероном, у женщин подобные проблемы возникают реже.

— Если вес не вызывает дискомфорта и общее состояние человека в норме, то я бы не рекомендовала набирать. Когда это глубокий дефицит, из-за которого появляются неудобства физические и психоэмоциональные, разрабатывается индивидуальный рацион питания. Рассчитывается калорийность, которая подходит. Потому что, если человеку с низким весом дать слишком много калорий и сложноперевариваемую пищу, он может даже похудеть, так как организм будет тратить много сил на переваривание. Таким людям обычно назначается щадящая диета — это пюрированные блюда из рубленного мяса, а также специальное лечебное питание, — сказала специалист.

Диетолог напомнила, что стройным россиянам необходимо питаться три раза в день (основные приемы пищи) и не забывать, два–три раза перекусывать. По словам Дарьи Русаковой, обычно результаты по набору веса отслеживаются через месяц после начала новой диеты. И важно стараться, чтобы желанные килограммы набирались не жиром, а мышечной массой, заключила эксперт.