«Какая милота»: Арзамасова засняла ножки подросшего сына Льва в кроватке

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова недавно впервые стала мамой и большую часть времени находится дома с малышом, которому недавно исполнилось два месяца. Она поделилась новыми кадрами, на которых показала, как любуется крохой. Артистка также продемонстрировала маленькие ножки сына Льва.

— А ежедневность моя — это уход за малышом и самые приятные наблюдения за ним. В каждом из вопросов, связанных с ребенком, стараюсь найти то, чему могу доверять, — поделилась она на своей странице в соцсети Instagram.

По словам молодой мамы, она пользуется подгузниками, так как это удобно. Арзамасова отметилась в кадре в платье оверсайз с цветочным принтом.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что Лев очень подрос.

«Какая милота»; «Какие же пяточки славные»; «Лиза, очень заметно как вы нежно обращаетесь с малышом, сразу видно что вы настоящая любящая мама»; «Вам так идет материнство»; «Лиза, как приятно, что именно Илья наслаждается жизнью с нежностью… А уж как повезло Льву Ильичу!» — прокомментировали пост фолловеры.

Арзамасова поделилась чувствами от материнства. Актриса, отмечая два месяца со дня рождения сына Льва, рассказала, что старается растягивать красивые минуты, «как леденец».