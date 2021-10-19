«Ужас»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова представила свою песню

Фото: instagram.com/ermakovan/

Надежда Ермакова была участницей реалити-шоу «Дом-2» несколько лет назад. А потом она покидала телепроект, чтобы состояться за периметром. Однако на обновленную телестройку девушка вернулась снова и не только строит любовь, но и претендует на звание «Человек года».

На конкурс Ермакова записала песню. Кадрами своего выступления она поделилась с подписчиками.

— Откровенное признание «я влюбилась». Мое выступление в конкурсе «Человек года». Я сама написала текст, музыка Роман Рам. Как вам номер? Крыши Питера, рок-группа и вместо занятий, репетиция, — сообщила звезда проекта в Instagram.

Подписчики в комментариях принялись обсуждать пение Ермаковой. Некоторые отметили, что девушке не стоит продолжать петь, так как у нее это плохо получается.

«Драйвового в этом номере точно ничего нет. Где тут рок? Попса»; «Не ее голос. Она там и рядом не стояла. Также, как и Бузовой, накрутили»; «Ужас, песня и номер не сочетаются»; «Старая баба и такое представление», — написали фолловеры.

Однако многим пользователям понравилось выступление звезды проекта — они написали множество комплиментов девушке.

«Умничка»; «Песня отличная, Надюш, женского счастья тебе!»; «Красавица»; «Хороший номер и песня», — оценили Ермакову поклонники.

Тарасова пристыдила Бородину за плохой прокат на льду. Телеведущая шоу «Дом-2» расстроена итогами своего первого выступления в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ей не удалось повторить успеха коллеги по проекту Ольги Бузовой: судьи поставили очень низкие оценки, а тренер Татьяна Тарасова пристыдила знаменитость за плохой прокат.