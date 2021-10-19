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Названы представительницы трех знаков зодиака, которые не умеют дружить

Юлия Курганова

Общество
Названы представительницы трех знаков зодиака, которые не умеют дружить
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что представительницы некоторых знаков зодиака совсем не созданы для дружеских отношений с другими дамами.

Так, дружба для девушек-Овнов — необязательный атрибут по жизни. Они слишком самостоятельны, уверены в себе и упрямы. Барышни-Овны всегда лучше всех знают, что им нужно, и не терпят чужого мнения, а там более дружеских советов. Не умея принимать помощь, они не стремятся поддержать в трудную минуту и сами.

Женщины-Львицы очень эгоцентричны. Они не терпят чужого превосходства. В дружбе они не могут вынести, если появляется конкуренция: ведь именно они должны быть на высоте. Постоянная ревность и любовь к разговорам за спиной окончательно отбивают желание с ними дружить.

Чувствительные девушки-Рыбы очень обидчивы, они не способны выслушивать чужие жалобы, в то время как сами склонны ныть по пустякам. Их очень легко расстроить, поэтому в разговоре с ними никогда нельзя быть честным и откровенным, сообщает Пятый канал.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые наиболее сильно подвержены порче. Множество факторов влияет на самочувствие человека. Многие из нас могут подвергаться намеренно направленному негативу, который называется сглаз или порча. По мнению астрологов, среди знаков зодиака есть те, на которых проклятья действуют сильнее всего.

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