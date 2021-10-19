В НАТО высказались о приостановке работы миссий России и альянса

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО сожалеет, что Россия приняла решение приостановить работу миссий Североатлантического альянса и РФ. Об этом во вторник, 19 октября, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

— Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах, — приводит слова Лунгеску РИА Новости.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации.

Для контактов с Россией альянсу теперь нужно будет обращаться к послу РФ в Бельгии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — сильная страна, которая ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, РФ заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми. Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских.

Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО. Тогда стране пришлось бы готовить меры по обеспечению собственной безопасности.