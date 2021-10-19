Пропавших в Красноярском крае девочек нашли в подъезде

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Сотрудники полиции обнаружили пропавших в Дудинке на севере Красноярского края девочек спящими в подъезде. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

— Девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне в местную полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, но последняя тоже не ночевала дома.

На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска.

Пропавшего под Воронежем трехлетнего мальчика нашли живым. Трехлетний ребенок, который пропал 2 октября в селе Владимировка под Воронежем, оказался жив. В поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры и местные жители.