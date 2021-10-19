Продажи ПЦР-тестов в России осенью выросли в девять раз

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Продажи ПЦР-тестов в России осенью 2021 года выросли в девять раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на тесты, которые показывают уровень антител, снизился на 20 процентов. Об этом говорится в сообщении оператора фискальных данных страны «Платформа ОФД».

Отмечается, что средняя цена на ПЦР-тест составляет в настоящее время 2226 рублей. Эта цена на 27 процентов превышает чек 2020 года.

В свою очередь цена на тесты на антитела составила в среднем 1090 рублей. Эта стоимость оказалась на 11 процентов ниже, нежели прошлогодняя.

Специалисты «Чек индекса» компании «Платформа ОФД» отметили, что спрос на ПЦР-тесты был зафиксирован прошедшим летом в связи с наступлением сезона отпусков. Среднее число сданных ПЦР в июле оказалось вдвое больше, чем в сентябре, пишет ТАСС.

В июле текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях.

25 июня глава кабмина поручил Роспотребнадзору обеспечить контроль за решением проблемы, связанной с ростом цен на ПЦР-тесты.