Ксения Собчак улетит в Париж через 10 дней после смертельного ДТП

Фото: roscongress / Елена Разина

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.