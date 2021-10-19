Ксения Собчак улетит в Париж через 10 дней после смертельного ДТП

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак улетит в Париж спустя десять дней после громкого смертельного ДТП в Сочи с ее участием. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.
Отмечается, что вылет журналистки из аэропорта Шереметьево запланирован на 10:00.
По словам собеседника «ВМ», в настоящее время Собчак уже находится в аэропорту.
Примечательно, что в ближайшие дни телеведущая должна прийти на встречу с сотрудникам ГИБДД по факту аварии, однако как Собчак удастся сделать это из Франции, пока непонятно.
Смертельное ДТП с участием Собчак
Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.
В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.