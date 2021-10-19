Наталья Сергунина объявила о начале приема заявок на туристический конкурс «Путеводная звезда — 2021»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на участие в конкурсе для туристической отрасли от правительства столицы «Путеводная звезда» стартовал во вторник, 19 октября, в 9:00 по московскому времени. К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что каждый год в городе вручают награды лучшим экскурсионным проектам, туристическим сервисам, гостиницам и мастерам отрасли.

— Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре, — заявила заммэра.

Победителей выберут на портале «Активный гражданин» с помощью электронного голосования. Окончание приема заявок назначено на 13:00 2 ноября.

В этот раз среди номинаций мероприятия представлены «Московский завтрак», «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: музеи», «Стартап года» и многие другие. Ознакомиться с деталями «Путеводной звезды» можно на официальном сайте.

В понедельник, 18 октября, завершился отборочный тур московского чемпионата «Абилимпикс — 2021». Более двух тысяч участников с 4 по 15 октября проходили конкурсные испытания по самым востребованным профессиям из разных сфер. Результаты отбора будут объявлены уже на следующей неделе. Лидеры в своих направлениях выступят в финале соревнования 15 ноября.