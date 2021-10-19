Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде состояла на учете в ПНД

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Женщина, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом во вторник, 19 октября, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

По ее словам,до этого подозреваемую лишили родительских прав в отношении двух ее детей, пишет ТАСС.

— Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство, — сказала Смирнова, комментируя факт убийства.

Ребенок пропал в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. В настоящее время она отказывается от общения со следователями и находится в невменяемом состоянии.

Известно, что подозреваемую ранее судили за нецензурную брань в общественном месте.