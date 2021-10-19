Прокуратура составила портрет водителя, который чаще всего нарушает ПДД по уголовным статьям
Столичная прокуратура составила портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД), действия которого подпадают под уголовные статьи. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, ведомство проанализировала статистику нарушений по двум уголовным статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На основе анализа и был составлен портрет человека, который чаще прочих подпадает под их санкции.
— Типичным нарушителем этих статьей Уголовного кодекса РФ оказался безработный мужчина в возрасте 26-35 лет, со средним образованием и ранее не судимый, — рассказала Нефедова.
До этого прокуратура проанализировала данные о преступности в Москве за январь — сентябрь 2021 года. На основании этого был составлен портрет типичного преступника. Выяснилось, что типичный московский преступник — мужчина 30–49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, со средним образованием (общим или профессиональным).
Всего, согласно статистике прокуратуры, с января по сентябрь этого года в столице было совершено 107 199 преступлений. Это на 2,4 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год.