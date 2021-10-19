Прокуратура составила портрет водителя, который чаще всего нарушает ПДД по уголовным статьям

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Столичная прокуратура составила портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД), действия которого подпадают под уголовные статьи. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ведомство проанализировала статистику нарушений по двум уголовным статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На основе анализа и был составлен портрет человека, который чаще прочих подпадает под их санкции.

— Типичным нарушителем этих статьей Уголовного кодекса РФ оказался безработный мужчина в возрасте 26-35 лет, со средним образованием и ранее не судимый, — рассказала Нефедова.

До этого прокуратура проанализировала данные о преступности в Москве за январь — сентябрь 2021 года. На основании этого был составлен портрет типичного преступника. Выяснилось, что типичный московский преступник — мужчина 30–49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, со средним образованием (общим или профессиональным).

Всего, согласно статистике прокуратуры, с января по сентябрь этого года в столице было совершено 107 199 преступлений. Это на 2,4 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год.