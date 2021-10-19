ВДНХ отметит Всемирный день балета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 119с62 Карта всех событий

Главная выставка страны 19 октября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню балета. Программа пройдет в Международном центре балета.

Откроет праздничный день мастер-класс «Здоровая спина и стопы», на котором покажут техники, позволяющие снять напряжение со спины, а ногам — вернуть легкость.

Далее пройдут занятие по йоге и танцевальный мастер-класс «Руки в балете».

Участникам мероприятия раскроют некоторые закулисные балетные лайфхаки: как быстро сделать прическу на выступление и как правильно подшивать ленты на пуанты.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте ВДНХ.

Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 22 октября зовет посетителей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню лицея. Событие связано с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. Некоторые потомки поэта, которые подолгу жили в Лопасне, тоже учились в Царскосельском лицее.

23 октября в Дарвиновском музее пройдет День лешего. В программе: проводы хозяина леса, познавательные занятия, игры, общение с живыми насекомыми, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях. Главным событием праздника станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.