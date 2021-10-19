Народный календарь. Что нужно надеть 20 октября, чтобы привлечь удачу и богатство

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

19 октября Православная церковь вспоминает мучеников Сергия и Вакха.

Издревле наши предки считали, что в этот день нельзя облачаться в ношеные вещи. Говорят, что хоть какой-то предмет гардероба должен быть надет вами в первый раз. Это принесет в вашу жизнь богатство и поможет привлечь удачу.

Запрещается в это время брать или давать деньги в долг. Также нельзя отказываться от перспективных предложений, в том числе тех, что связаны со сменой работы. Говорят, что таким образом можно спугнуть удачу. 20 октября также нельзя совершать крупных покупок. Если соблазн очень велик, следует отказаться от сдачи, которую вам предлагает продавец.

Приметы погоды:

С Сергия зима начинается, а на Матрену (22 ноября) устанавливается.

Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрены зима на ноги станет.

Первый прочный снег падает с ночи. Снег, выпавший днем, быстро растает.

Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится еще три недели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно надеть 20 октября, чтобы привлечь удачу и богатство

Именины отмечают: Иосиф, Николай, Марк, Сергей, Юлиан, Пелагея.