Мужчина убил свою жену в ходе бытовой  ссоры в Подмосковье

Фото: Pexels

Россия, Московская область, Павловский Посад Карта всех событий

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве своей супруги. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, убийство произошло вечером 18 октября в Павловском Посаде. Супруги ехали в машине, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина попросила своего мужа остановить машину и вышла на улицу.

Через какое-то время агрессивно настроенный мужчина догнал свою жену и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Вскоре злоумышленника задержала полиция.

— В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Врадий.

Еще один случай убийства произошел в августе этого года. В подмосковном Раменском мужчина застал свою подругу с другим. Потеряв над собой контроль, он взял в руки бейсбольную биту и нанес своему оппоненту множество ударов. Последний от полученных повреждений скончался на месте.

Позже по подозрению в преступлении был задержан 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».