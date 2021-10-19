Кабмин утвердил правила блокировки мобильной связи в российских колониях

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Правительство Российской Федерации утвердило правила блокировки мобильной связи в колониях и СИЗО, чтобы ей не могли пользоваться заключенные. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации во вторник, 19 октября.

В документе говорится, что если в местах отбывания наказания будет установлен факт использования заключенным мобильной связи, то руководство учреждения должно будет направить оператору связи уведомление с требованием прекратить оказывать заключенному услуги. Такое решение представитель колонии или СИЗО должен принять не позднее, чем спустя сутки с момента обнаружения незаконного использования связи.

Оказание услуг связи должно быть приостановлено не позднее, чем через трое суток с момента получения соответствующего требования, пишет РИА Новости.

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