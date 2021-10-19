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Эксперт пояснил, кто несет ответственность за перебои в работе онлайн-ресурсов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснил, кто несет ответственность за перебои в работе онлайн-ресурсов
Фото: pixabay.com

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, почему происходят сбои в соцсетях и кто несет за это ответственность.

— Как правило, сбой происходит по нескольким причинам. Это может быть выход из строя аппаратуры — когда что-то происходит на серверах в центрах обработки данных, где хранится информация. Вторая причина — это программный сбой. Он может произойти, когда в базу данных вводятся какие-то изменения. Иногда сбои происходят из-за хакерской атаки, — пояснил Кусков в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что вне зависимости от причин сбоя ответственность за него несет технический отдел компании. Они должны обеспечивать бесперебойное функционирование соцсети.

Он добавил, что ни одна компания не может обезопасить свои онлайн-ресурсы от сбоев полностью, однако надежность существенно возрастает, если эффективно работает система резервирования данных.

Ранее массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram.

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