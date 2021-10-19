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В Орловской области закончились койки для больных COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Орловской области закончились койки для больных COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Койки для больных коронавирусной инфекцией закончились в Орловской области. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил местный губернатор Андрей Клычков.

Отмечается, что в пятницу, 15 октября, глава региона заявил, что для пациентов с коронавирусом осталось всего 16 свободных коек. В связи с этим Клычков поручил усилить работу по увеличению количества мест для пациентов, пишет Интерфакс.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.

19 октября в Орловской области коронавирусом заболели 248 человек.

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