Более семи тысяч жителей воспользовались консульской легализацией документов в центрах госуслуг

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более семи тысяч раз жители столицы обратились в офисы «Мои документы» за услугой «Консульская легализация документов», которую центры госуслуг начали оказывать в январе 2021 года. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба центров госуслуг.

Наибольшей популярностью у москвичей, получивших услугу, пользовались флагманы ЮВАО и ЦАО, при этом в Юго-Восточный округ обратилось в два раза больше человек.

Самыми востребованными месяцами для легализации документов оказались июль и август. Это связано с окончанием студентами учебных заведений. Выпускники-иностранцы легализовали дипломы об образовании для других стран.

Также жители столицы могли легализовать свидетельство о рождении или регистрации брака, выписки из реестра юрлиц, выданные или заверенные нотариусом документы и другие.

Услуга доступна для физических лиц — российских и иностранных граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей. Ее можно получить в шести флагманах и во Дворце госуслуг на ВДНХ в течение пяти рабочих дней вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации. Государственная пошлина за каждый документ составляет 350 рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.