Вьюрков заметили на природных территориях столицы

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На территории Москвы заметили птиц вьюрков. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

— Вьюрки — яркие птицы, которых можно встретить на природных территориях столицы только осенью и весной. Встретить вьюрка можно на московских территориях только в пролете из-за их предпочтений в период гнездования. Им нравятся больше таежные и хвойные леса с примесями березы и наличием полян, а также редких кустарников, — сообщается в материале.

Вьюрки — перелетные птицы, распространены в Северной Евразии. В период зимовки они улетают вплоть до берегов Средиземноморья. Отмечается, что дальность миграций на юг зависит от количества ресурсов корма. В момент пролета птицы любят находиться в широколиственных лесах, аллеях, лесополосах и посадках, сообщает АГН Москва.

Ранее стало известно, что специалисты Мосприроды и волонтеры установили более 200 кормушек и гнездовий для птиц и белок на природных территориях города. Экологическая акция «Листопад добрых дел» позволяет подготовить и развесить кормушки, а также навести порядок в парках любому желающему. Искусственные гнездовья создают в местах роста молодых деревьев при дефиците естественных дупел. Благодаря этому пернатые смогут в морозы поселиться в синичниках и скворечниках.