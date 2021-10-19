Росгвардейцы оказали помощь пожилому москвичу, который потерял сознание на улице

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь 73-летнему москвичу, который потерял сознание на улице в центре города. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

Патрулируя Большую Никитскую улицу, росгвардейцы обратили внимание на лежащего на земле пожилого человека, вокруг которого собралось несколько прохожих. Очевидцы рассказали правоохранителям, что мужчине внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание.

— Правоохранители оказали дедушке доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков. Вскоре мужчина пришел в себя и после осмотра врачей отправился домой в сопровождении своей супруги, — рассказал пресс-секретарь ведомства.

До этого росгвардейцы задержали мужчину, который нанес ножевое ранение своему оппоненту. По данным ведомства, сигнал тревоги поступил с одного из охраняемых объектов, расположенного на улице Народного Ополчения. На место происшествия прибыли росгвардейцы. Охранник учреждения рассказал им, что несколько минут назад к нему за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Правоохранители незамедлительно вызвали бригаду медиков. Пока потерпевшему оказывали помощь, он рассказал, что у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. В какой-то момент тот нанес ему удар ножом в спину. Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего, и вскоре он был задержан.