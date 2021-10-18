«Не знаю, зачем ударил»: пьяный мужчина с ножом напал на случайного прохожего в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Народного Ополчения Карта всех событий

На северо-западе столицы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которые нанес ножевое ранение своему оппоненту. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства,сигнал «тревога» поступил с одного из охраняемых объектов, расположенного на улице Народного Ополчения. На место происшествия прибыли росгвардейцы. Охранник учреждения рассказал им, что несколько минут назад к нему за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Правоохранители незамедлительно вызвали бригаду медиков. Пока потерпевшему оказывали помощь, он рассказал, что у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. В какой-то момент тот нанес ему удар ножом в спину.

Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего.

— Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее судимого 36-летнего уроженца Ставропольского края. Правонарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог пояснить свои действия, — рассказал пресс-секретарь ведомства.

14 октября «ВМ» писала о задержании молодой москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

По данным следствия, утром 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина у девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Во время допроса подозреваемая заявила, что таким образом защищалась от нападения родственника. Днем позже суд постановил заключить девушку под стражу до 15 декабря.