Суд арестовал на два месяца девушку, обвиняемую в убийстве своего деда в Москве

Фото: Пресс-служба Гагаринского суда Москвы

Россия, Москва, улица Академика Пилюгина Карта всех событий

Гагаринский районный суд Москвы постановил заключить под стражу 18-летнюю Эмину Якубову, которая обвиняется в убийстве своего дедушки. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Эмины Якубовой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 декабря 2021 года, — сказал собеседник «ВМ».

Видео: Гагаринский районный суд Москвы

До этого СК просил арестовать девушку, подозреваемую в убийстве родственника.

14 октября «ВМ» писала о задержании молодой москвички, которая подозревается в убийстве своего деда. Тело погибшего обнаружили росгвардейцы в одной из квартир дома, расположенного на улице Академика Пилюгина.

По данным следствия, утром 14 октября в квартире на улице Академика Пилюгина у девушки произошел бытовой конфликт с ее 74-летним дедушкой. В ходе ссоры подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему родственнику удары в область шеи и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Во время допроса подозреваемая заявила, что таким образом защищалась от нападения родственника.

— Я убила своего деда… Я от него защищалась. Он на меня напал, и мне пришлось защищаться, — рассказала девушка, уточнив, что нанесла своему родственнику удары ножом в шею и в живот.